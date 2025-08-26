İstanbul Havalimanı Lojistik Üssüne Dönüştü — İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan lojistik merkezi vurgusu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın AA Finans Masası'na konuk oldu. Avdagiç, İstanbul Havalimanı'nın yolcu tarafıyla Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, bu dönüşümün ekonomik ve lojistik etkilerine dikkat çekti.

"İstanbul Havalimanı sadece yolcu aktarım merkezi değil, çok önemli bir paket ve ürün aktarım merkezi haline geldi, lojistik merkezi haline geldi"

Avdagiç, havalimanının sadece yolcu aktarma noktası olmanın ötesine geçtiğini; paket, ürün ve kargo akışında bölgesel bir merkez haline geldiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AA Finans Haberleri Müdürü Mehmet Kadir Kılınç (sağ 2), AA Finans Haberleri Kıdemli Muhabiri Elif Ferhan Yeşilyurt'un (sağda) sorularını yanıtladı.