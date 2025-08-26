DOLAR
İstanbul Havalimanı Lojistik Üssüne Dönüştü — İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'nda İstanbul Havalimanı'nın yolcu aktarımını aşarak paket, ürün ve lojistik merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:15
Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan lojistik merkezi vurgusu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın AA Finans Masası'na konuk oldu. Avdagiç, İstanbul Havalimanı'nın yolcu tarafıyla Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, bu dönüşümün ekonomik ve lojistik etkilerine dikkat çekti.

"İstanbul Havalimanı sadece yolcu aktarım merkezi değil, çok önemli bir paket ve ürün aktarım merkezi haline geldi, lojistik merkezi haline geldi"

Avdagiç, havalimanının sadece yolcu aktarma noktası olmanın ötesine geçtiğini; paket, ürün ve kargo akışında bölgesel bir merkez haline geldiğini vurguladı.

