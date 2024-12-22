İstanbul Havalimanı'nda Nesli Tükenmekte Olan Goril Yavrusu Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Goril Yavrusu Kaçakçılığı Önlenildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan bir goril yavrusu yakaladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu olayın canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi.

Nijerya'dan Bangkok'a Ulaşmaya Çalışırken Yakalandı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafes tipi yükü izlemeye aldı. Yapılan detaylı incelemede, kutuda Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmekte olan gorilla gorilla türü canlı olduğu tespit edildi.

Goril yavrusu, ilgili birimlere teslim edilerek gerekli işlemler başlatıldı. Bu durum, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.