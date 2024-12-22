İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusunun Sağlık Durumu İyi

İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusunun Durumu İyi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Parklar personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.