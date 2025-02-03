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İstanbul Havalimanı Ocak Ayında Avrupa'nın Zirvesinde

İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1427 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:12
İstanbul Havalimanı Ocak Ayında Avrupa'nın Zirvesinde

İstanbul Havalimanı Ocak Ayında Zirvede

İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 1 Ocak-1 Şubat tarihleri arasındaki verileri içeren "Avrupa Havacılık Raporu"nu yayınladı.

Avrupa'da İlk Sırada

Bu rapora göre, İstanbul Havalimanı, günlük 1427 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Havalimanını sırasıyla günlük 1296 uçuş ile Londra Heathrow, 1221 uçuş ile Amsterdam Schiphol, 1181 uçuş ile Paris-Charles De Gaulle ve 1127 uçuş ile Madrid havalimanları takip etti.

Hava Trafiği ile Öne Çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı, Türkiye'nin hava trafiğindeki artışın ve hava yolu taşımacılığındaki gelişmelerin bir göstergesi. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar ve altyapı iyileştirmeleri, İstanbul'un uluslararası hava trafiğinde merkezi bir rol oynamasını sağlamaktadır.

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