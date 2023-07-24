  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na Binlerce Alıcı Bekleniyor

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na Binlerce Alıcı Bekleniyor

Yayınlanma:
İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na Binlerce Alıcı Bekleniyor
İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın dördüncüsü için geri sayım sürüyor. İHKİB tarafından düzenlenecek fuara 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı katılacak. İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, Türkiye'nin hazır giyim ihracatını 40 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Fuarın 30 bin ziyaretçi beklediği ve özel bölümlerle farklı deneyimler sunacağı açıklandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na Binlerce Alıcı Bekleniyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, kısa sürede elde ettiği başarıyla Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonları arasına giren İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (IFCO) dördüncüsü için geri sayım sürüyor. İHKİB tarafından 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuar için 100 ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a gelecek.

Hazır giyim ihracatımızı 40 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, ilkini Şubat 2021’de düzenledikleri IFCO ile hazır giyimdeki tüm ürün gruplarını tek fuarda ve aynı çatı altında topladıklarını hatırlattı. IFCO’yu kısa sürede küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getirdiklerini vurgulayan Paşahan, şunları aktardı:

"Türkiye hazır giyim ve konfeksiyonda küresel bir oyuncu. Yıllık 21 milyar dolarlık ihracatımız var. Biz orta vadede ihracatımızı 40 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir yandan tasarımlı, marka odaklı ve sürdürülebilir üretim kapasitemizi artırırken diğer taraftan İstanbul’u dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olan IFCO, sadece sektörümüzün değil Türkiye’nin markası haline geldi.

IFCO’yu 30 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor

Paşahan, 30 bin civarında ziyaretçi bekledikleri IFCO’da öncekilere ilave olarak farklı özel bölümlerin yer alacağını bildirdi. Katılımcı ve ziyaretçilere bir fuardan fazlasını sunduklarını belirten Paşahan, "Markalar özel bölümünde moda endüstrisinde markalaşmış, ihracat odaklı koleksiyonları ile öne çıkan firmalarımızı, bir araya getirdik. Fashionist özel bölümünde abiye ve damatlık kategorisinde 30 öncü markamız yer alıyor. The Core İstanbul alanında ülkemizin önde gelen tasarımcılarının koleksiyonlarını küresel vitrine çıkarıyoruz. İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) hazırladığı Trend Alanı yine fuarın en ilgi çekici noktalarından biri olacak. Sektör profesyonellerinin katılacağı seminerlerde sürdürülebilir üretim ve dijital teknolojiler başta olmak üzere en son temalar ve trendler ele alınacak. Firmalarımız özel defilelerle koleksiyonlarını tanıtacak. B2B alanımızda katılımcı firmalarımızla alıcılar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Paşahan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IFCO’ya tüm sektör profesyonellerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Ekonomi
ATO Başkanı Gürsel Baran: Nitelikli İş Gücü Eksikliği Kronik Sorun Haline Geldi
ATO Başkanı Gürsel Baran: Nitelikli İş Gücü Eksikliği Kronik Sorun Haline Geldi
Küresel ekonomi, yüksek faizler sonrası yeni zorluklarla karşı karşıya
Küresel ekonomi, yüksek faizler sonrası yeni zorluklarla karşı karşıya
Zeytin Üretiminde Kuraklık Nedeniyle Rekolte Kaybı Yaşanıyor
Zeytin Üretiminde Kuraklık Nedeniyle Rekolte Kaybı Yaşanıyor
Kenarda köşede 1 doları olan bile hazırda beklesin! Tarihi günü bekleyen sabahına zengin uyanacak
Kenarda köşede 1 doları olan bile hazırda beklesin! Tarihi günü bekleyen sabahına zengin uyanacak
Anneden babadan harçlık istemeye son! İŞKUR tek şartla günlük 438 TL cep harçlığı veriyor
Anneden babadan harçlık istemeye son! İŞKUR tek şartla günlük 438 TL cep harçlığı veriyor
Düşük emekli maaşına gönül razı gelmedi! Emeklilere yeni zam haberini duyan sevinçten çıldıracak
Düşük emekli maaşına gönül razı gelmedi! Emeklilere yeni zam haberini duyan sevinçten çıldıracak
Ay sonu paraya sıkışanlara ilaç gibi gelen kredi! 3 banka şartsız şurtsuz nakit ihtiyacını dindirecek
Ay sonu paraya sıkışanlara ilaç gibi gelen kredi! 3 banka şartsız şurtsuz nakit ihtiyacını dindirecek