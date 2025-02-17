İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Geleceğin Yetenekleri ve İstihdam Stratejileri

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu Devam Ediyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İnsan Kaynakları Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu yılki forumun teması "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" olarak belirlendi ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, kamu ve özel sektör insan kaynakları yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Genç Nüfusun Önemi

Asmalı, gençlerin ülke için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Dünyada artık paranın, doğal kaynakların veya coğrafi konumun değil, bilgiye ve insan kaynağına yapılan yatırımlar ülkelerin kaderini belirliyor," dedi. Genç nüfusuyla ve dinamik iş dünyasıyla Türkiye'nin büyük fırsatlara sahip olduğuna dikkat çekti.

İşverenlerin Sorumlulukları

Asmalı, şirket sürdürülebilirliği için gençlerin önemine değinerek, şirketlerin gelecekteki yöneticilerini yetiştirmek amacıyla gençlere yönelik plan ve programlar geliştirmeleri gerektiğini belirtti. "İnsanları bir kaynak değil, değer olarak görmeliyiz," diyerek kariyer planlamasının önemine vurgu yaptı.

Gençlerin Göçü ve Çözüm Önerileri

Özellikle nitelikli gençlerin yurt dışına çıkışının hızlandığını belirten Asmalı, ekonomik teşviklerin artırılması gerektiğini ifade etti. "Ülkede kalmalarını sağlayacak ekonomik teşvikler sunulmalı," dedi.

Deneyimsiz Çalışan Programları

MÜSİAD Genel Başkanı, şirketler tarafından deneyimsiz çalışan programlarının teşvik edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca üniversitelerde girişimcilik derslerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Geleceğin İş Ortamı

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Başkan Vekili Canan Özsoy, işverenlerin iş ortamlarını anlam ve amaç odaklı hale getirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Özsoy, esneklik ve gelişim fırsatları sunan işlerin öneminin arttığını vurguladı.

AR-GE ve Yenilikte Türkiye'nin Performansı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkan Yardımcısı Işıl Yalçın, Türkiye'nin AR-GE ve yenilik finansmanı alanında iyi bir performans sergilediğini belirtti. Yalçın, inovasyona dayalı ekonomik modele geçişin önemini işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu kapsamında "İşverenlerin Perspektifinden Yeteneğe Dayalı Kalkınma: Türkiye Örneği" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı (sağ 2), AmCham Türkiye Başkan Vekili Canan Özsoy (sol 2) ve YASED Başkan Yardımcısı Işıl Yalçın (sağda) oturuma katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu kapsamında "İşverenlerin Perspektifinden Yeteneğe Dayalı Kalkınma: Türkiye Örneği" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı (sağ 2), AmCham Türkiye Başkan Vekili Canan Özsoy (sol 2) ve YASED Başkan Yardımcısı Işıl Yalçın (sağda) oturuma katılarak konuşma yaptı.