İstanbul Kuyumcular Odası: 2026 Gerçek Usulde Vergilendirme Esnafı Zorlayabilir

İKO'dan ortak çalışma ve odaların güçlendirilmesi çağrısı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, Başkan Mustafa Atayık önderliğinde, Resmi Gazete'de yayımlanan ve kuyumcu esnafını 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde vergilendirmeyi öngören düzenlemeye ilişkin değerlendirme yayımladı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin sahada esnaf ve sanatkarın karşılaşabileceği zorlukları artıracağı vurgulandı. İKO, dijital dönüşümü sağlayamayan esnafın kaybedilme riski ile karşı karşıya kalacağı uyarısını yaptı.

İKO açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye genelinde üyeleri kuyumcu ve mücevherci esnafımız olan 27 oda ve 86 derneğimizin bir süre sonra üyelerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalacaklarını öngörmekteyiz. Başta bu uygulamadan etkilenecek odalarımız olmak üzere, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü hep birlikte bir çalışma yapmaları gerekmektedir.”

Açıklamada ayrıca, İKO gibi ihtisas odalarının üye sayısını azaltacak düzenlemeler yerine ekonominin lokomotifi olan esnaf ve sanatkarların temsilcilerini güçlendirecek adımlar atılması gerektiği belirtildi. İKO, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çözüm sürecinin önemine dikkat çekti.