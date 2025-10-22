İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ne Gezi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında uluslararası katılımcılar, Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti. Kule, Asya ve Avrupa kıtalarını bir arada izleme imkanı sunmasıyla dikkat çekti ve katılımcıların büyük ilgisini topladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden değerlendirme

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

- (Katılımcılar) Buraya çıktılar, manzarasıyla bir taraftan...

Alper Yılmaz, "Özellikli kameralarımızla da ormanların nasıl gözetlendiğini ilgiyle takip ediyorlar. Buradan çıkarımlar yapıp ülkelerine de bunları bir örnek metot olarak göndermeyi götürmeyi düşünüyorlar muhtemelen." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla devam ediyor. Hafta kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde birçok ülkeden katılımcıya yönelik teknik gezi düzenlendi. Burada yangın gözetleme kulesinin tanıtımı ile yangın yönetiminde kullanılan sistem ve araçların işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.