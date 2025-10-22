İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ne Gezi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda uluslararası katılımcılar, Asya ve Avrupa kıtalarını gören Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ni gezdi; Alper Yılmaz kamera sistemlerinin ilgisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 13:29
İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ne Gezi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ne Gezi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında uluslararası katılımcılar, Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti. Kule, Asya ve Avrupa kıtalarını bir arada izleme imkanı sunmasıyla dikkat çekti ve katılımcıların büyük ilgisini topladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden değerlendirme

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

- (Katılımcılar) Buraya çıktılar, manzarasıyla bir taraftan...

Alper Yılmaz, "Özellikli kameralarımızla da ormanların nasıl gözetlendiğini ilgiyle takip ediyorlar. Buradan çıkarımlar yapıp ülkelerine de bunları bir örnek metot olarak göndermeyi götürmeyi düşünüyorlar muhtemelen." dedi.

Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla devam ediyor. Hafta kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde birçok ülkeden katılımcıya yönelik teknik gezi düzenlendi. Burada yangın gözetleme kulesinin tanıtımı ile yangın yönetiminde kullanılan sistem ve araçların işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil...

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Master Shoes 3: Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı Başladı
2
UTİKAD: Türkiye'yi 200 Milyar Dolarlık Lojistik Gücüne Taşıyacak İki Strateji
3
Uludağ Gıda Zirvesi Başladı — Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği
4
AA Finans'ın Ocak Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı
5
Türkiye ve İtalya Arasında Taşımacılıkta Tarihi İşbirliği Anlaşması
6
Almanya 2,1 Milyar Avro Değerinde Taurus Füzesi Satın Almayı Planlıyor
7
Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi