İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Yangın Söndürme Teknolojileri Tartışıldı

Konuşmacı: Eski Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı ve Yangın Teknoloji Uzmanı İlhami Aydın

İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknolojiler ve mevcut uygulamaların etkinliği masaya yatırıldı.

Eski Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı ve Yangın Teknoloji Uzmanı İlhami Aydın, yangınların sayısının ve şiddetinin artış göstereceğini belirterek dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Aydın'ın açıklaması: "Hava araçlarının ya da diğer araçların, artık yangınlar karşısındaki etkisi son derece sınırlı olacak. Bizim bu seneki birçok yangınımızda ölçtüğümüz enerjinin miktarı 20 bin megavatsaatin üzerine çıktı."

Etkinlikte, yangınlarla mücadelede mevcut teknolojilerin sınırlarının ve yeni yaklaşımların gerekliliğinin altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla ikinci gününde devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Erken Uyarıdan Çözüme: Yangın Söndürmede Teknoloji" paneline, Eski Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı ve Yangın Teknoloji Uzmanı İlhami Aydın (sol 2), Başarsoft Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı (sol 3), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Özgür Martin (sol 4), HAVELSAN Sivil Havacılık Eğitim Sistemleri Program Müdürü Mustafa Kılınç (sağ 3), Arvento Mobil Sistemleri Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Özer Hıncal (sağ 2) ve TUSAŞ Sistem Mühendisliği Yöneticisi Ahmet Cumhur Özcan (sağda) katıldı.