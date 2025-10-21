İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Yangın Yönetimi: Muğla ve Antalya'da 10 Riskli Köy

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda yangın yönetimi ve bilinçlendirme ön plana çıktı

Prof. Dr. Yusuf Serengil, risk tespiti ve tahliye planlarını açıkladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, etkinlik kapsamında hazırladıkları projeyle Muğla ve Antalya'da yangın riski yüksek 10 orman köyü belirlediklerini ifade etti.

Serengil, "Orman yangınının gelebileceği yönleri, tahliye yönlerini ve toplanma alanlarını tespit ettik. Sezon öncesi orman görevlileri tarafından kontrol edilebilmesi için de bir liste oluşturduk." dedi.

Hazırlanan planların, yangın yönetimi ve halkın bilinçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Proje, riskli bölgelerde erken tespit ve tahliye süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, ikinci gününde devam ediyor. Yangın Yönetimi ve Risk Farkındalığına Yönelik Toplum Tabanlı Yaklaşımlar" paneline Rusya Federal Ormancılık Ajansı ve Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı temsilcisi Maria Sokolenko (solda) , İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil (sol 2) Bangkok merkezli RECOFTC'nin Direktörü ve doğal kaynaklar uzmanı David J. Ganz (sol 3), Orman yangını operasyonları, havacılık desteği, kaynak takibi, uzaktan algılama uzmanı ve Eart Fire Alliance şirketinin temsilcisi Sean Tripplet (sağ 3), Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinden Sairandhri Lapalikar (sağ 2), Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinden Sairandhri Lapalikar (sağda) katıldı.