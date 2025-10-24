İstanbul Orman İnovasyon Haftası Sona Erdi: FAO'dan Türk Ormancılığına Hazırlık Uyarısı

FAO EFC Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Türk ormancılık sektörünü Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Ormansızlaşma Yönetmeliği'ne hazırlama çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 18:31
İstanbul Orman İnovasyon Haftası Sona Erdi: FAO'dan Türk Ormancılığına Hazırlık Uyarısı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Oturumlar Sona Erdi

FAO: Türk ormancılığını Avrupa düzenlemelerine hazırlamak hedefimiz

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında yapılan çalışmalara dikkati çekti.

Yazıcı, etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Amacımız özellikle Türk ormancılık sektörünü gerek Avrupa'daki yeşil mutabakat sürecine hazırlamak gerekse yakında gelmekte olan Avrupa Ormansızlaşma Yönetmeliği'nin getirebileceği sıkıntılar konusunda bilinçlendirmek ve sektörün çok geç kalmadan bu sürece hazır olmasını sağlamak."

Yazıcı sözlerinde, Türk ormancılık sektörü, yeşil mutabakat ve Avrupa Ormansızlaşma Yönetmeliği gibi anahtar konuların altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, AA muhabirine açıklamalarda...

