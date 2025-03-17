İstanbul Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası Görünümü

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6570 liradan, avro ise 39,9670 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,29 değer kazanarak 10.872,17 puana ulaştı. Cuma günü 10.840,59 puandan kapanan endeks, güne 28,41 puan ve %0,26 artışla 10.869,00 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 31,58 puan ve %0,29 değer kazanarak 10.872,17 puana yükselen endeks, gün içinde en düşük 10.809,13 ve en yüksek 10.900,92 puanı gördü.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi %1,16, sanayi endeksi %0,23, hizmetler endeksi %0,20 ve mali endeks %0,79 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken, 38'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Koç Holding yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.996 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %1 artışla 71 dolardan satılmakta. Avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi ise 1,2950 seviyelerinde bulunuyor. Dolar/yen paritesi ise 148,7 düzeyinde seyrediyor.