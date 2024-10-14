DOLAR
34,26 0,11%
EURO
37,47 0,17%
ALTIN
2.930,99 -0,09%
BITCOIN
2.223.341,56 -3,51%

İstanbul Piyasalardaki Gün Ortası Durumu

İstanbul'da piyasalarda gün ortasında dolar 34,28, avro 37,50 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi de 8.753,84 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:34
İstanbul Piyasalardaki Gün Ortası Durumu

İstanbul Piyasalarda Gün Ortası

Bugün İstanbul serbest piyasasında döviz kurları ve borsa durumu hakkında güncel veriler paylaşıldı. Saat 13.00 itibarıyla dolar, 34,2800 liradan, avro ise 37,5010 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksindeki Değişim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günlük ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana geriledi. Geçtiğimiz Cuma günü 8.876,22 puandan kapanan endeks, yeni haftaya 9,23 puan ve %0,10 artışla 8.885,45 puandan başladı. Ancak saat 13.00'da önceki kapanışa göre 122,38 puan ve %1,38 azalışla 8.753,84 puana düştü.

Günün ilk yarısında en düşük 8.738,66, en yüksek 8.887,19 puan seviyeleri görüldü. Ayrıca, mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,53 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve BİM Birleşik Mağazalar yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda, altının ons fiyatı 2.660 dolar olarak belirlenirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,3 azalışla 76,80 dolardan işlem görüyor. Ayrıca saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 149,40 seviyesinde işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Piyasalardaki Gün Ortası Durumu
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Yaşadı
3
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Tablosu Açıklandı
4
Erdoğan'ın kararı merakla bekleniyor :En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme!
5
Siber Dayanıklılık Temalı Konferans Yaklaşıyor
6
Garanti'den emekliye müjde! Kuruş fazla ödemeden faizsiz kredi verilecek
7
Ziraat Bankası'nda adı soyadı kayıtlı olanlar! 100.000 TL acil nakit kredisi hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak