İstanbul Piyasalardaki Gün Ortası Durumu

İstanbul Piyasalarda Gün Ortası

Bugün İstanbul serbest piyasasında döviz kurları ve borsa durumu hakkında güncel veriler paylaşıldı. Saat 13.00 itibarıyla dolar, 34,2800 liradan, avro ise 37,5010 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksindeki Değişim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günlük ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana geriledi. Geçtiğimiz Cuma günü 8.876,22 puandan kapanan endeks, yeni haftaya 9,23 puan ve %0,10 artışla 8.885,45 puandan başladı. Ancak saat 13.00'da önceki kapanışa göre 122,38 puan ve %1,38 azalışla 8.753,84 puana düştü.

Günün ilk yarısında en düşük 8.738,66, en yüksek 8.887,19 puan seviyeleri görüldü. Ayrıca, mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,53 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve BİM Birleşik Mağazalar yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda, altının ons fiyatı 2.660 dolar olarak belirlenirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,3 azalışla 76,80 dolardan işlem görüyor. Ayrıca saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 149,40 seviyesinde işlem görüyor.