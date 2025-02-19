İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Yükselişte

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası

İstanbul serbest piyasasında dolar, 36,3000 liradan, avro ise 37,8920 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.928,68 puana yükseldi. Dün 9.916,89 puandan kapanan endeks, güne 6,55 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.923,44 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 11,79 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 9.928,68 puana ulaştı. Gün içinde endeks en düşük 9.912,56, en yüksek ise 9.953,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,68 ve mali endeks yüzde 0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Değişimler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.946 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,8 yükselişle 76,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,10, bileşik getirisi ise %39,36 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 151,7 düzeyinde bulunuyor.