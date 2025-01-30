İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 35,7830 lira, avro ise 37,3260 lira seviyelerinden işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Artışta

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,44'lük bir artışla 10.121,56 puana yükseldi. Önceki gün kapanış değeri olan 10.076,99 puandan açılış yaparak 10.095,36 puana ulaşan endeks, saat 13.00 itibarıyla 44,57 puan artış göstererek 10.121,56 puanda yer aldı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, en düşük 10.086,07, en yüksek 10.131,16 puanı gördü. Hizmetler endeksi %0,40, sanayi endeksi ise %1,04 artış kaydetti. Ancak teknoloji endeksi %0,04 ve mali endeks %0,11 değer kaybetti.

Hisse Senetleri ve İşlemler

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 154,40 seviyelerinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise %0,7 artışla 2.774 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,04'lük bir düşüşle 75 dolardan satılmaktadır.