DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul'da dolarda 35,7830 lira ve avroda 37,3260 lira seviyeleri görünürken, BIST 100 endeksi yükselişte.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:20
İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 35,7830 lira, avro ise 37,3260 lira seviyelerinden işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Artışta

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,44'lük bir artışla 10.121,56 puana yükseldi. Önceki gün kapanış değeri olan 10.076,99 puandan açılış yaparak 10.095,36 puana ulaşan endeks, saat 13.00 itibarıyla 44,57 puan artış göstererek 10.121,56 puanda yer aldı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, en düşük 10.086,07, en yüksek 10.131,16 puanı gördü. Hizmetler endeksi %0,40, sanayi endeksi ise %1,04 artış kaydetti. Ancak teknoloji endeksi %0,04 ve mali endeks %0,11 değer kaybetti.

Hisse Senetleri ve İşlemler

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 154,40 seviyelerinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise %0,7 artışla 2.774 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,04'lük bir düşüşle 75 dolardan satılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Artış Devam Ediyor
2
TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
3
Elektrikte Sübvansiyon Kaldırılıyor: Bakan Bayraktar'dan Açıklama
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira
5
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor
6
Merkez Bankası Toplantı Özeti: Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor
7
Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!