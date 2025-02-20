İstanbul Piyasalarında Son Durum: Dolar 36,32 TL, BIST 100 Endeksi 9.782,96 Puanı Gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 36,32 TL'den işlem görüyor, BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:17
İstanbul Piyasalarında Son Durum: Dolar 36,32 TL, BIST 100 Endeksi 9.782,96 Puanı Gördü

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında dolar, 36,3220 liradan, avro ise 38,0080 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 artışla 9.782,96 puana yükseldi.

BIST 100 Endeksinin Seyiri

Dün 9.763,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,88 puan ve %0,01 artışla 9.764,55 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,29 puan ve %0,20 değer kazancıyla 9.782,96 puana yükseldi. Gün içinde endeks, en düşük 9.754,32 ve en yüksek 9.817,47 puanı gördü.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında mali endeks %0,98, sanayi endeksi %0,62 yükselirken, hizmetler endeksi %0,76 ve teknoloji endeksi %0,07 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 28'i değer kaybetti.

İşlem Gören Hisseler

En çok işlem gören hisse senetleri arasında BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, %0,5 artışla 2.952 dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,1 yükselişle 75,9 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde bulunuyor.

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