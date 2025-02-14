İstanbul Serbest Pazarında Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Kafa Karıştırıyor

İstanbul Serbest Piyasada Dönem Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasası, döviz işlemleriyle yeni güne hareketli başladı. Bugün dolar fiyatı 36,2020 liradan işlem görürken, avro 37,8400 lira seviyesinde açılış yaptı.

Döviz Fiyatları ve Değişim

Serbest piyasada dolar 36,2000 liradan alınıp, 36,2020 liradan satılmakta. Avro ise 37,8380 liradan alınarak, 37,8400 lira satış fiyatı belirlenmiştir.

Önceki gün (Dün) ise dolar 36,1080 lira, avro ise 37,6430 lira seviyesindeydi. Döviz piyasasındaki bu dalgalanmalar yatırımcılar açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir durum.