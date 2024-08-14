İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul'da Döviz Kurları Güçleniyor

İstanbul serbest piyasasında, yeni güne başlangıçta döviz kurları dikkat çekiyor. Dolar, 33,5510 liradan işlem görürken, avro ise 36,8770 lira olarak kaydedildi.

Döviz Kurları ve Değişimleri

Serbest piyasada, dolar 33,5490 liradan alınırken, satışı 33,5510 lira olarak gerçekleşiyor. Euro ise 36,8750 liradan alınırken, satış fiyatı 36,8770 lira olarak belirlendi.

Önceki Gün Kurları

Dün, dolarda satış fiyatı 33,5420 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7890 lira olarak belirlenmişti. Bugünkü artış dikkat çekiyor ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor.