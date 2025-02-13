İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada bugün döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar, 36,1170 liradan işlem görmeye başlarken, Euro ise 37,8160 lira seviyesinden güne merhaba dedi.

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Serbest piyasada dolar, 36,1150 liradan alınırken, 36,1170 liradan satılmaktadır. Bu durumda, Euro için ise 37,8140 lira alış fiyatı belirlenirken, satış fiyatı 37,8160 lira olarak kaydedilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde, doların satış fiyatı 36,1050 lira, avronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olarak belirlenmişti.