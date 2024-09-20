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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul'da serbest piyasada döviz fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:02
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Bugün İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları şu şekilde belirlendi:

Döviz Açılış Fiyatları

Serbest piyasada dolar 34,0850 liradan, avro ise 38,0930 liradan işlem görmeye başladı. Dolar 34,0830 liradan alınırken, satış fiyatı 34,0850 lira olarak kaydedildi. Avronun alım fiyatı 38,0910 lira, satış fiyatı ise 38,0930 lira olarak belirlendi.

Önceki Günün Fiyatları

Dün itibarıyla doların satış fiyatı 34,0580 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9780 lira olarak kaydedilmişti.

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