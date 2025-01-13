İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul'da serbest piyasada dolar 35,4520 lira, avro 36,2640 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:00
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. dolar, 35,4520 liradan işlem görürken, avro da 36,2640 lira seviyesinde belirlendi.

Döviz alım-satım işlemleri kapsamında, dolar 35,4500 liradan alınırken; satış fiyatı 35,4520 lira olarak kaydedildi. Avronun durumu ise benzer bir seyir izleyerek 36,2620 liradan alırken, satış fiyatı 36,2640 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,4110 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olarak gerçekleşmişti.

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