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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Açılış Rakamları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları belli oldu. Dolar 34,3440, avro ise 36,3270 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:02
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Açılış Rakamları

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,3440 liradan güne başlarken, avro ise 36,3270 liradan işlem görmektedir.

Gün içerisinde serbest piyasada 34,3420 liradan alınan dolar için satış fiyatı 34,3440 lira olarak kaydedilmiştir. Aynı şekilde, 36,3250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3270 lira olarak belirlenmiştir.

Dün itibarıyla doların satış fiyatı 34,3410 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5450 lira seviyelerinde gerçekleşmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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