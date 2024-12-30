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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasasında dolar 35,2860 lira, avro ise 36,8510 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında bu hafta döviz kurları dikkat çekici bir seviyeden işlem görmeye başladı. dolar 35,2860 liradan, avro ise 36,8510 liradan açılış yaptı.

Döviz Alım-Satım Pratikleri

Piyasalarda şu an itibarıyla 35,2840 liradan alınan dolar, 35,2860 liradan satılmakta. Avronun alım fiyatı 36,8490 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 36,8510 lira.

Geçtiğimiz Haftanın Verileri

Cuma günü ise doların satış fiyatı 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olarak kaydedilmişti. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor.

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