İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında bu hafta döviz kurları dikkat çekici bir seviyeden işlem görmeye başladı. dolar 35,2860 liradan, avro ise 36,8510 liradan açılış yaptı.
Döviz Alım-Satım Pratikleri
Piyasalarda şu an itibarıyla 35,2840 liradan alınan dolar, 35,2860 liradan satılmakta. Avronun alım fiyatı 36,8490 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 36,8510 lira.
Geçtiğimiz Haftanın Verileri
Cuma günü ise doların satış fiyatı 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olarak kaydedilmişti. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor.