İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Yükseldi

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında, döviz fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. \Dolar 34,3420 liradan işlem görürken, \Avro ise 37,4730 liradan satılmakta.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada, doları 34,3400 liradan alan yatırımcılar, 34,3420 liradan satabiliyor. Avronun ise alım fiyatı 37,4710 lira, satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.

Önceki Fiyatlarla Karşılaştırma

Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde, doların satış fiyatı 34,3360 lira iken, avronun satış fiyatı 37,3300 lira olarak kaydedilmişti.