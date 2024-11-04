DOLAR
34,34 -0,12%
EURO
37,45 -0,71%
ALTIN
3.022,92 -0,16%
BITCOIN
2.372.208,77 -0,22%

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Yükseldi

İstanbul'da dolar ve avro haftaya değer kazancı ile başladı. Güncel serbest piyasada döviz fiyatları.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:10
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Yükseldi

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında, döviz fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. \Dolar 34,3420 liradan işlem görürken, \Avro ise 37,4730 liradan satılmakta.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada, doları 34,3400 liradan alan yatırımcılar, 34,3420 liradan satabiliyor. Avronun ise alım fiyatı 37,4710 lira, satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.

Önceki Fiyatlarla Karşılaştırma

Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde, doların satış fiyatı 34,3360 lira iken, avronun satış fiyatı 37,3300 lira olarak kaydedilmişti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi, Bankhaus J. Faisst Hisselerini Satın Aldı
2
Manisa Mesir Macunu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
3
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Yükseldi
4
Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç
5
Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Hindistan Hariç
6
2024 YEKA GES Yarışmaları Başvuruları 27 Ocak'ta Başlıyor
7
Kırsalda Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı