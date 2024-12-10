İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncelleniyor

İstanbul serbest piyasada döviz kurları, yeni güne dolar 34,8410 liradan ve avro 36,8290 liradan başlamasıyla dikkat çekiyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada 34,8390 liradan34,8410 liradan satılırken, 36,8270 liradan işlem gören avronun satış fiyatı ise 36,8290 lira olarak belirlendi.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün doların satış fiyatı 34,8120 lira, avronun ise 36,8670 lira olarak kaydedilmişti. Bu veriler, döviz piyasasında değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor.