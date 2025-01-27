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İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları: Yeni Haftaya Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 35,6990, avro ise 37,3840 liradan haftaya başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:02
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları: Yeni Haftaya Başladı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, yeni haftaya önemli rakamlarla başladı. Dolar, 35,6990 liradan işlem görürken, avro ise 37,3840 liradan alıcı buluyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada dolar, 35,6970 liradan alınmakta ve 35,6990 liradan satılmaktadır. Avro ise 37,3820 liradan alınarak, 37,3840 liradan satılmaktadır.

Geçtiğimiz Cuma Gününün Rakamları

Cuma günü dolardaki satış fiyatı 35,6890 lira, avronun satış fiyatı ise 37,4110 lira olarak belirlenmişti.

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