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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları Yükseldi

Döviz fiyatları İstanbul serbest piyasasında artış gösterdi. Dolar 33,0590 lira, avro ise 35,9780 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları Yükseldi

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında haftaya döviz fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dolar, 33,0590 lira ve avro 35,9780 lira üzerinden işlem görmeye başladı.

Döviz Alım ve Satım Fiyatları

Serbest piyasada 33,0570 lira'dan alınan dolar, 33,0590 lira'dan satılmakta. Avro için ise 35,9760 lira alış fiyatına karşılık, 35,9780 lira'dan satış gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz Cuma Gününe Göre Değişim

Cuma günü ise döviz fiyatları farklıydı; o gün dolar 33,0580 lira, avro ise 36,0230 lira seviyesindeydi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmayı gösteriyor.

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