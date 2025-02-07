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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar ve avro açılış fiyatları yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 08:59
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Bugün itibarıyla dolar 35,9970 liradan, avro ise 37,3790 liradan güne başladı.

Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada, 35,9950 liradan alınan dolar, 35,9970 liradan satışa sunulurken, 37,3770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3790 lira olarak belirlendi.

Önceki Gün Fiyatları

Dün doların satış fiyatı 35,8990 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2110 lira olarak kaydedilmişti. Bu veriler, döviz piyasasındaki hareketliliği gözler önüne seriyor.

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