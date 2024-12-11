İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güncel Değerleri

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları günün başlangıcında dikkat çekiyor. Dolar, 34,8630 lira ile alım satım işlemlerine başlarken, Avro ise 36,7280 lira seviyesinden işlem görüyor.
Döviz Alım-Satım Fiyatları
Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılmakta. Avro ise 36,7260 liradan alınarak, satış fiyatı 36,7280 lira olarak belirlenmiştir.
Dün ise doların satış fiyatı 34,8470 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.