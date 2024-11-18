İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Haftaya Yüksekten Başladı

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde döviz fiyatları dikkat çekiyor. Dolar, 34,4590 liradan işlem görürken, avro da 36,3500 liradan alıcı buluyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada doları 34,4570 liradan alabiliyor, 34,4590 liradan satabiliyorsunuz. Avro ise 36,3480 liradan alınırken, 36,3500 lira satış fiyatı ile işlem görmekte.

Cuma Günü Fiyatları

Önceki işlem günü olan Cuma günü, doların satış fiyatı 34,4170 lira ve avronun satış fiyatı ise 36,3250 lira olarak gerçekleşmişti. Bu haftaya başlangıçta döviz fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.