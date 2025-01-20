İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değeri

İstanbul'da serbest piyasada dolar 35,5880 TL, euro ise 36,6920 TL'den işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:02
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değeri

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul'da serbest piyasada döviz fiyatları, yeni haftaya hareketli bir başlangıçla girdi. Dolar, 35,5880 lira seviyesinden işlem görürken, Euro ise 36,6920 lira olarak belirlendi.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada dolar, 35,5860 liradan alınırken, 35,5880 liradan satılmaktadır. Euro'nun ise alım fiyatı 36,6900 lira, satış fiyatı ise 36,6920 lira olarak kaydedildi.

Önceki Gün Verileri ile Karşılaştırma

Cuma günü döviz fiyatlarına bakıldığında, doların satış fiyatı 35,5700 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu. Bu durum, döviz piyasasında dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

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