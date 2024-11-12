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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 lira, avro 36,6010 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:04
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri

İstanbul'da Döviz Kurları Güne Başladı

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,3640 liradan işlem görürken, avro ise 36,6010 liradan güne başladı. Bu değerlerle birlikte, yatırımcılar döviz kurlarındaki dalgalanmalara dair yeni stratejiler geliştirmeye hazırlanıyor.

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan doların satış fiyatı 34,3640 lira olarak belirlendi. Aynı şekilde, 36,5990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6010 lira oldu. Bu veriler, döviz piyasasının güncel yönü hakkında önemli ipuçları veriyor.

Dün itibarıyla, doların satış fiyatı 34,3440 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5990 lira düzeyindeydi. Bu durum, döviz kurlarındaki sürekli değişim ve yatırımcılar için önemli bir finansal analiz tablo sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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