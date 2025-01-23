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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları; dolar 35,6700 lira, avro ise 37,1090 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:02
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasası, döviz işlemleri açısından hareketli bir güne daha başladı. Bugün itibarıyla dolar 35,6700 liradan işlem görürken, euro 37,1090 liradan satışa sunuluyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Döviz ticaretinde, dolar 35,6680 liradan alınırken, satış fiyatı 35,6700 lira olarak belirlendi. Aynı şekilde, euro 37,1070 liradan alınmakta ve 37,1090 lira üzerinden satılmaktadır.

Dün Belirlenen Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün ise dolar satış fiyatı 35,6500 lira, euro satış fiyatı ise 37,1460 lira olarak kaydedilmişti. Bu durum, piyasada meydana gelen dalgalanmaların ve değişkenliklerin altını çizmektedir.

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