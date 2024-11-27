İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?

İstanbul'da Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları günün ilk işlemlerinde belirlendi. Dolar, 34,6570 liradan, avro ise 36,3070 liradan açılış yaptı. Piyasada 34,6550 liradan alınan dolar, 34,6570 liradan satılmakta.

Aynı şekilde, avronun alım fiyatı 36,3050 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 36,3070 lira olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki gün ise dolar 34,6470 lira, avro ise 36,4200 lira seviyesindeydi. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.