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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncel Rakamlar

İstanbul serbest piyasasında güncel döviz açılış fiyatları: Dolar 32,9500 TL, Euro 35,7210 TL.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:07
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncel Rakamlar

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Bugün, İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları dikkat çekici bir şekilde belirlendi. Dolar, 32,9500 lira seviyesinden işlem görürken, Euro'nun açılış fiyatı ise 35,7210 lira olarak kaydedildi.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada, dolar 32,9480 lira üzerinden alınıp, 32,9500 lira üzerinden satılmakta. Euro'nun alım fiyatı da 35,7190 lira iken, satış fiyatı 35,7210 lira olarak belirlendi.

Önceki Güne Dair Veriler

Dün, doların satış fiyatı 32,8450 lira ve Euro'nun satış fiyatı 35,6790 lira olarak kaydedilmişti. Güncel veriler, döviz piyasasının dinamiklerini göstermektedir.

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