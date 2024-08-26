İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Yükselişte

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında yeni haftaya döviz fiyatları yükselişle giriş yaptı. Dolar, 33,9950 liradan işlem görürken, avro ise 38,0440 liradan alıcı buldu.
Döviz Alım Satım Fiyatları
Serbest piyasada dolar alım fiyatı 33,9930 lira, satış fiyatı ise 33,9950 lira olarak belirlendi. Avronun ise alım fiyatı 38,0420 lira, satış fiyatı 38,0440 lira seviyesinde yer aldı.
Geçtiğimiz Cuma Fiyatları
Cuma günü kapanışında, doların satış fiyatı 34,0000 lira, avronun satış fiyatı ise 38,0000 lira olarak kaydedilmişti.