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İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Avro Fiyatları Bugün Ne Kadar?

İstanbul'da serbest piyasada dolar 34,4190 lira, avro ise 36,3170 lira olarak işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Avro Fiyatları Bugün Ne Kadar?

İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,4190 liradan, avro ise 36,3170 liradan güne başladı.

Döviz alım satımında, serbest piyasada 34,4170 liradan alınan dolar, 34,4190 liradan satılmaktadır. Avro ise 36,3150 liradan alınırken, satış fiyatı 36,3170 lira olarak kaydedilmiştir.

Bir önceki gün, doların satış fiyatı 34,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3110 lira olarak belirlenmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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