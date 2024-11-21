İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz açılış fiyatları, 25 Ekim 2023 tarihine göre belli oldu. dolar, 34,4930 liradan işlem görmeye başlarken, avro 36,4870 liradan güne merhaba dedi.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada, dolar 34,4910 liradan alınmakta ve 34,4930 liradan satılmaktadır. Avronun alım fiyatı ise 36,4850 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 36,4870 lira olarak kaydedilmiştir.

Önceki Gün Fiyatları

Dün, doların satış fiyatı 34,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3950 lira olarak belirlenmişti.

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.