İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Dolar, 33,5760 liradan, avro ise 36,7140 liradan işlem görmeye başladı.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada 33,5740 liradan alınan dolar, 33,5760 liradan satılmakta. Aynı şekilde, avro için alınan fiyat 36,7120 lira olurken, satışı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Bir önceki gün doların satış fiyatı 33,4710 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4750 lira seviyesindeydi.