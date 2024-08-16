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İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar ve avro fiyatları gün başladı. Yeni fiyatlar ve değişimler burada.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:02
İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul'daki serbest piyasada döviz ticareti iğmesine süratle başladı. Bugün doları 33,6960 lira, avroyu ise 37,0160 liradan işlem görmektedir.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada mevcut koşullara göre dolar 33,6940 liradan alınırken, satış fiyatı 33,6960 lira olarak belirlenmiştir. Avronun alım fiyatı ise 37,0140 lira, satış fiyatı ise 37,0160 lira olmuştur.

Önceki Günkü Fiyat Değişimleri

Dünkü veriler ışığında doların satış fiyatı 33,6200 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9880 lira olarak kaydedilmiştir.

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