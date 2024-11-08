İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasasında Dolaşan Döviz Fiyatları
Bugün İstanbul serbest piyasasında döviz kurları belirli seviyelerde işlem görmektedir.
Döviz Kurları Açılış Fiyatları
Döviz açılış fiyatları şu şekildedir:
- Dolar: 34,3400 lira
- Avro: 37,0260 lira
Piyasa Durumu
Serbest piyasada dolar 34,3380 liradan alınırken, 34,3400 liradan satılmaktadır. Avronun alım fiyatı ise 37,0240 lira olarak belirlenmişken, satış fiyatı 37,0260 lira olarak belirlenmiştir.
Dün itibarıyla doların satış fiyatı 34,2480 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0700 lira olarak kaydedilmiştir.