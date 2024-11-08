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İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul'da döviz açılış fiyatları dolar 34,34 lira, avro 37,02 lira seviyesinde.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasasında Dolaşan Döviz Fiyatları

Bugün İstanbul serbest piyasasında döviz kurları belirli seviyelerde işlem görmektedir.

Döviz Kurları Açılış Fiyatları

Döviz açılış fiyatları şu şekildedir:

  • Dolar: 34,3400 lira
  • Avro: 37,0260 lira

Piyasa Durumu

Serbest piyasada dolar 34,3380 liradan alınırken, 34,3400 liradan satılmaktadır. Avronun alım fiyatı ise 37,0240 lira olarak belirlenmişken, satış fiyatı 37,0260 lira olarak belirlenmiştir.

Dün itibarıyla doların satış fiyatı 34,2480 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0700 lira olarak kaydedilmiştir.

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