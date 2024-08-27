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İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Açılış Değerleri

İstanbul serbest piyasasında döviz açılış fiyatları: Dolar 34,0260 TL, Euro 37,9910 TL.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Açılış Değerleri

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz açılış fiyatları, yatırımcılar ve tüccarlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Döviz Açılış Fiyatları

Bugün itibariyle, dolar 34,0260 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı zamanda euro da 37,9910 TL üzerinden alıcı buldu.

Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada doların alım fiyatı 34,0240 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 34,0260 TL oldu. Euro içinse alım fiyatı 37,9890 TL, satış fiyatı ise 37,9910 TL olarak kaydedildi.

Önceki Günü Kıyaslama

Dün doların satış fiyatı 34,0170 TL, euro ise 38,0160 TL olarak gerçekleşmişti.

Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip etmeye devam ediyor.

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