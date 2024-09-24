İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları Güncel Durum

İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Açılış Fiyatları

Bugün, İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları belirlendi. Dolar, 34,1540 lira, avro ise 38,0080 liradan işlem görmeye başladı.

Döviz Kurları Detayları

Döviz işlemleri kapsamında, dolar 34,1520 liradan alınırken, satış fiyatı 34,1540 lira olarak belirlendi. Avronun alım fiyatı ise 38,0060 lira, satış fiyatı ise 38,0080 lira olarak kaydedildi.

Dünkü Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün, doların satış fiyatı 34,1530 lira, avronun ise 38,0280 lira düzeyindeydi. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmayı gösteriyor.