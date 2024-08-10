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İstanbul Şile'deki Orman Sınırları Değişiyor

Şile'deki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bazı alanlar orman sınırları dışına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:22
İstanbul Şile'deki Orman Sınırları Değişiyor

Şile'de Orman Sınırları Güncelleniyor

İstanbul'un Şile ilçesinde yer alan Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Baraj Projeleri ve Etkileri

Karar, İstanbul'daki Ömerli ve Darlık barajlarının inşasında etkilenen yerel halkın iskan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alındı. Böylece, bu mahallelerde yaşayan ailelerin yerleşim alanları güvence altına alınmış oldu.

Bu adım, çevre ve yerel topluluklar açısından önemli değişikliklere yol açabilir. Yerel yönetimler ile halk arasında sağlıklı bir iletişim sağlanması, projenin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

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