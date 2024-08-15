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İstanbul Ticaret Borsası'nda Antep Fıstığı Üretimi Konuşuldu

İSTİB, Antep fıstığı yetiştiriciliği üzerine bilgilendirici bir toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:10
İstanbul Ticaret Borsası'nda Antep Fıstığı Üretimi Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsası'nda Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretim ve yatırımını artırmak amacıyla başlattığı "Altın Tohumlar" projesi kapsamında, bu ay Antep fıstığı konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları ve Hedefler

Etkinlikte "Nasıl Antep Fıstığı Yetiştiricisi Olunur?" konusu ele alındı. İSTİB, Antep fıstığının uygun üretim şartlarıyla ve geliştirilen yerel ırklarla yüksek getiri sağladığını belirtti. Toplantıda moderatörlüğü İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen üstlendi. Açılış konuşmasını ise Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı.

Önemli İsimler ve Katılımları

Toplantıya, İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nevzat Aslan, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü’nden Ertuğrul İlikçioğlu, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat ve Güneydoğu Antep Fıstıkçılık İhracat Müdürü Beray Yılmaz katıldı.

Verimlilik Problemi ve Çözüm Yolları

Ahmet Bülent Kasap, Türkiye'nin Antep fıstığı ağaç sayısı bakımından dünya birincisi olmasına rağmen verimlilikte geri kaldığını vurguladı. Türkiye'nin Antep fıstığı veriminin dünya ortalamasının altında olduğunu belirtti:

"Ağaç varlığında birinci iken üretimle ABD'nin arkasındayız. ABD, dünya üretiminin %65'ini karşılıyor, biz ise %15-20 kadar bir üretim gerçekleştiriyoruz. Verimliliği ve kaliteyi artırmadığımız sürece, potansiyelimizi değerlendiremeyiz. Ayrıca mahsule eklenen katma değer, uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."

Toplantı sonucu, Antep fıstığı yetiştiriciliği konusunda daha bilinçli ve verimli yöntemlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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