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İstanbul Ticaret Odası, 800 Bin Üye ile Dünyanın İkinci En Büyük Odası Oldu

İTO, 800 bin üye ile Paris'ten sonra dünya genelinde en büyük ikinci ticaret odası unvanını elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:49
İstanbul Ticaret Odası, 800 Bin Üye ile Dünyanın İkinci En Büyük Odası Oldu

İTO, Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kuruluşunun 142'nci yılında 800 bin üye kaydını tamamlayarak dünya genelinde en büyük ikinci ticaret odası olma unvanını kazandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu önemli eşik hakkında yaptığı açıklamada, "800 bin işletmemiz ve onların 1.5 milyondan fazla sahibi ve ortağı ile Türkiye'nin en büyük odasıyız. Üye sayımız bakımından da Paris ile birlikte en büyük iki odadan biriyiz" dedi.

800 Bin Üyeye Ulaşmanın Sorumluluğu

Başkan Avdagiç, İTO'nun gücünü; daha fazla yatırım, ihracat ve istihdam teşvikine odaklayarak sürdürdüğünü vurguladı ve ekledi:

"Türkiye’ye karşı bir sorumluluğumuz var. Üyelerimize ve şehrimize karşı bunları sağlamalıyız. Kayıtsız şartsız üretim, sorumluluğumuzun temelini oluşturuyor. Türkiye, üretimle ve sayısı artan şirketleriyle büyüyecek."

İTO Ailesi Hızla Büyüyor

İTO'nun 800 bininci üyesi, Tetra Stratejik Bilgi Çözümleri ve Danışmanlık Limited Şirketi oldu. Sertifikayı firma ortakları Büşra Koç ve Sevil Ünal Doğan aldı. Avdagiç, sadece son iki yılda İTO ailesinin yaklaşık 100 bin firma ile büyüdüğünü belirtti.

"İTO olarak İstanbul'un iş dünyasına yeni hedefler etrafında projeler sunarak katkıda bulunuyoruz. Bu gurur verici bir gelişme, hem İstanbul hem de ülkemiz için önemli bir başarıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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