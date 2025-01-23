İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada

İstanbul, Trafik Gecikmesinde Zirvede

İstanbul, 2023 yılında trafikte kaybedilen saatler bakımından dünyada ilk sırada yer alınca dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu raporuna göre, şehirdeki trafik gecikmeleri %15 artarak 105 saate ulaştı; bu da New York ve Chicago'nun kaybettiği 102 saati geride bıraktı.

Trafik Sıkışıklığı ve Ekonomi

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX'in yayımladığı rapor, dünya genelinde 946 kentsel alanın ulaşım verilerini ve eğilimlerini analiz ediyor. Rapora göre, karayolu ulaşımındaki talebin, karayolu alanında sunulan arzı aşması, trafik sıkışıklığını tetikliyor.

Ayrıca, trafik sıkışıklığı ekonomiyi etkileyen bir faktör olarak görülürken, bu durum ekonomik faaliyetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyada Diğer Şehirler

İstanbul'un ardından, Chicago ve Londra 101 ile 97 saat kayıpla sıralamada yer alıyor. Raporda, 2023'te en yüksek sıkışıklık oranına sahip metro bölgelerinin çoğunun 2024'te de aynı unvana sahip olduğu belirtildi.

ABD'de Trafik Gecikmeleri

ABD'de New York, Chicago, Los Angeles (88 saat), Boston (79 saat) ve Philadelphia (77 saat) gibi şehirler, trafik kaybında öne çıkıyor. Ortalama bir ABD'li sürücü, trafik sıkışıklığı nedeniyle 43 saat kaybediyor ve bu, 771 dolar değerinde zaman kaybına işaret ediyor.

Birleşik Krallık ve Almanya'daki Durum

Birleşik Krallık'ta trafik gecikmeleri, 2024'te nispeten sabit kalırken, Londra, tüm ülkedeki gecikmenin yarısını temsil ediyor. Ortalama bir İngiliz sürücü, işe giderken 61 saat yani yaklaşık 581 sterlin değerinde zaman kaybına uğruyor. Almanya'da ise sürücüler, trafik sıkışıklığında 43 saat kaybetmekte ve bu da 470 sterlin değerinde bir kayba denk geliyor.

Raporda, hem Birleşik Krallık hem de Almanya merkezine yapılan yolculukların, 2024'te bir önceki yıla göre yoğunluk kazandığı kaydedildi.