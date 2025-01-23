DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,14 -0,03%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.644.459,43 2,04%

İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada

2024 Küresel Trafik Raporu'na göre İstanbul, 105 saatle en fazla trafik kaybı yaşayan şehirler arasında birinci oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:36
İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada

İstanbul, Trafik Gecikmesinde Zirvede

İstanbul, 2023 yılında trafikte kaybedilen saatler bakımından dünyada ilk sırada yer alınca dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu raporuna göre, şehirdeki trafik gecikmeleri %15 artarak 105 saate ulaştı; bu da New York ve Chicago'nun kaybettiği 102 saati geride bıraktı.

Trafik Sıkışıklığı ve Ekonomi

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX'in yayımladığı rapor, dünya genelinde 946 kentsel alanın ulaşım verilerini ve eğilimlerini analiz ediyor. Rapora göre, karayolu ulaşımındaki talebin, karayolu alanında sunulan arzı aşması, trafik sıkışıklığını tetikliyor.

Ayrıca, trafik sıkışıklığı ekonomiyi etkileyen bir faktör olarak görülürken, bu durum ekonomik faaliyetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyada Diğer Şehirler

İstanbul'un ardından, Chicago ve Londra 101 ile 97 saat kayıpla sıralamada yer alıyor. Raporda, 2023'te en yüksek sıkışıklık oranına sahip metro bölgelerinin çoğunun 2024'te de aynı unvana sahip olduğu belirtildi.

ABD'de Trafik Gecikmeleri

ABD'de New York, Chicago, Los Angeles (88 saat), Boston (79 saat) ve Philadelphia (77 saat) gibi şehirler, trafik kaybında öne çıkıyor. Ortalama bir ABD'li sürücü, trafik sıkışıklığı nedeniyle 43 saat kaybediyor ve bu, 771 dolar değerinde zaman kaybına işaret ediyor.

Birleşik Krallık ve Almanya'daki Durum

Birleşik Krallık'ta trafik gecikmeleri, 2024'te nispeten sabit kalırken, Londra, tüm ülkedeki gecikmenin yarısını temsil ediyor. Ortalama bir İngiliz sürücü, işe giderken 61 saat yani yaklaşık 581 sterlin değerinde zaman kaybına uğruyor. Almanya'da ise sürücüler, trafik sıkışıklığında 43 saat kaybetmekte ve bu da 470 sterlin değerinde bir kayba denk geliyor.

Raporda, hem Birleşik Krallık hem de Almanya merkezine yapılan yolculukların, 2024'te bir önceki yıla göre yoğunluk kazandığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G Yatırımları Hız Kazandı: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu
2
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi: Değer Kaybı Yaşandı
3
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte
4
İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada
5
Akdeniz Hazır Giyimcileri, 2024'te 374,7 Milyon Dolar İhracat Yaparak Rekor Kırdı
6
Andrew Ng’den Yapay Zeka Analizi: Tüm Sektörler Üzerinde Etkisi Var
7
Afyonkarahisar'dan Avrupa'ya 10 Ülkeye Alabalık İhracatı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor