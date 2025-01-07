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İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarının güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:13
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz kurları, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında güncellenmiş alış ve satış fiyatlarıyla yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte döviz türlerine göre döviz kurlarındaki son durum:

İstanbul Piyasasında Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 35,3180 - Satış: 35,3190
Avro: Alış: 36,7930 - Satış: 36,7940
Sterlin: Alış: 44,2700 - Satış: 44,2800
İsviçre Frangı: Alış: 39,1600 - Satış: 39,1700

Ankara Piyasasında Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 35,2880 - Satış: 35,3680
Avro: Alış: 36,7530 - Satış: 36,8330
Sterlin: Alış: 44,2100 - Satış: 44,4200

Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek en iyi döviz alış ve satış zamanını belirlemeye çalışıyorlar.

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