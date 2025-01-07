İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi
Döviz kurları, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında güncellenmiş alış ve satış fiyatlarıyla yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte döviz türlerine göre döviz kurlarındaki son durum:
İstanbul Piyasasında Döviz Kurları
ABD Doları: Alış: 35,3180 - Satış: 35,3190
Avro: Alış: 36,7930 - Satış: 36,7940
Sterlin: Alış: 44,2700 - Satış: 44,2800
İsviçre Frangı: Alış: 39,1600 - Satış: 39,1700
Ankara Piyasasında Döviz Kurları
ABD Doları: Alış: 35,2880 - Satış: 35,3680
Avro: Alış: 36,7530 - Satış: 36,8330
Sterlin: Alış: 44,2100 - Satış: 44,4200
Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek en iyi döviz alış ve satış zamanını belirlemeye çalışıyorlar.