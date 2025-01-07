İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz kurları, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında güncellenmiş alış ve satış fiyatlarıyla yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte döviz türlerine göre döviz kurlarındaki son durum:

İstanbul Piyasasında Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 35,3180 - Satış: 35,3190

Avro: Alış: 36,7930 - Satış: 36,7940

Sterlin: Alış: 44,2700 - Satış: 44,2800

İsviçre Frangı: Alış: 39,1600 - Satış: 39,1700

Ankara Piyasasında Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 35,2880 - Satış: 35,3680

Avro: Alış: 36,7530 - Satış: 36,8330

Sterlin: Alış: 44,2100 - Satış: 44,4200

Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek en iyi döviz alış ve satış zamanını belirlemeye çalışıyorlar.