İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz Kurları Son Durum
Döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için büyük önem taşıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırım kararlarını etkiliyor.
İstanbul'da Döviz Kurları
Dün ve bugün itibarıyla İstanbul'da alınıp satılan dövizlerin fiyatları şu şekilde:
- ABD Doları: Alış: 35,4970 - Satış: 35,4980
- Avro: Alış: 36,2290 - Satış: 36,2300
- Sterlin: Alış: 43,0780 - Satış: 43,0830
- İsviçre Frangı: Alış: 38,6800 - Satış: 38,6900
Ankara'da Döviz Kurları
Öte yandan, Ankara'da alış ve satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:
- ABD Doları: Alış: 35,4670 - Satış: 35,5470
- Avro: Alış: 36,1890 - Satış: 36,2690
- Sterlin: Alış: 43,0180 - Satış: 43,2280
Bu döviz kuru fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiklik göstermektedir.