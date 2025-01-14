İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz kurları İstanbul ve Ankara'da güncel alış ve satış fiyatları belirlendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:26
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz Kurları Son Durum

Döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için büyük önem taşıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırım kararlarını etkiliyor.

İstanbul'da Döviz Kurları

Dün ve bugün itibarıyla İstanbul'da alınıp satılan dövizlerin fiyatları şu şekilde:

  • ABD Doları: Alış: 35,4970 - Satış: 35,4980
  • Avro: Alış: 36,2290 - Satış: 36,2300
  • Sterlin: Alış: 43,0780 - Satış: 43,0830
  • İsviçre Frangı: Alış: 38,6800 - Satış: 38,6900

Ankara'da Döviz Kurları

Öte yandan, Ankara'da alış ve satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • ABD Doları: Alış: 35,4670 - Satış: 35,5470
  • Avro: Alış: 36,1890 - Satış: 36,2690
  • Sterlin: Alış: 43,0180 - Satış: 43,2280

Bu döviz kuru fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiklik göstermektedir.

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