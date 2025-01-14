İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz Kurları Son Durum

Döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için büyük önem taşıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırım kararlarını etkiliyor.

İstanbul'da Döviz Kurları

Dün ve bugün itibarıyla İstanbul'da alınıp satılan dövizlerin fiyatları şu şekilde:

ABD Doları: Alış: 35,4970 - Satış: 35,4980

Alış: 35,4970 - Satış: 35,4980 Avro: Alış: 36,2290 - Satış: 36,2300

Alış: 36,2290 - Satış: 36,2300 Sterlin: Alış: 43,0780 - Satış: 43,0830

Alış: 43,0780 - Satış: 43,0830 İsviçre Frangı: Alış: 38,6800 - Satış: 38,6900

Ankara'da Döviz Kurları

Öte yandan, Ankara'da alış ve satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:

ABD Doları: Alış: 35,4670 - Satış: 35,5470

Alış: 35,4670 - Satış: 35,5470 Avro: Alış: 36,1890 - Satış: 36,2690

Alış: 36,1890 - Satış: 36,2690 Sterlin: Alış: 43,0180 - Satış: 43,2280

Bu döviz kuru fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiklik göstermektedir.