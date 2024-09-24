İstanbul ve Aydın'daki Özelleştirme İhalelerinde 301 Milyon Lira Teklif Alındı

Özelleştirme İhalelerinde Yüksek Teklifler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen özelleştirme ihalelerinde, İstanbul'un Şile ilçesi ve Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazlar için toplamda 301 milyon lira teklif alındı.

İstanbul-Şile Taşınmazı İçin Rekor Teklif

ÖİB'nin yaptığı açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul-Şile'deki 5,616.83 metrekarelik taşınmaz için düzenlenen nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, Gökkuşağı Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vermiştir. Şirket, söz konusu taşınmaz için 80 milyon lira teklif sundu.

Aydın-Didim Taşınmazı Üzerine Yüksek Teklif

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 7,541.56 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi de başarıyla gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi 221 milyon lira ile Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sunmuştur.

Sonuç Olarak

Böylece, her iki ihalede toplamda 301 milyon lira teklif toplanmış oldu. Bu yüksek teklifler, özelleştirme sürecine olan ilginin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.